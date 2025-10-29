Орбан представил свой план достижения мира и стабильности в Европе

В Будапеште предлагают искать пути к безопасности. Свой план достижения мира и стабильности в Европе в соцсети X представил премьер-министр Венгрии.

По мнению Виктора Орбана, Европа должна вести прямые переговоры с Россией, а Киев должен быть стратегическим партнером, а не членом ЕС.

Венгерский лидер также призвал выделять Украине как можно меньше средств, а еще уважать энергетический выбор каждой страны.