Орбан представил свой план достижения мира и стабильности в Европе
Автор:Редакция news.by
В Будапеште предлагают искать пути к безопасности. Свой план достижения мира и стабильности в Европе в соцсети X представил премьер-министр Венгрии.
По мнению Виктора Орбана, Европа должна вести прямые переговоры с Россией, а Киев должен быть стратегическим партнером, а не членом ЕС.
Венгерский лидер также призвал выделять Украине как можно меньше средств, а еще уважать энергетический выбор каждой страны.
Фото РИА Новости