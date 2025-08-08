3.71 BYN
Орбан призвал ведущие страны Европы провести саммит с Россией
Ведущим странам Евросоюза, в том числе Франции и Германии, необходимо организовать саммит с Россией после проведения личной встречи Путина и Трампа. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:
"Канцлер Германии и президент Франции должны вместе отправиться на переговоры от имени Европы в Москву. Или провести их под одной крышей, если они не поедут в Москву, как мы, если понадобится, то провести их под одной крышей где-нибудь на нейтральной территории. Пусть будет такая встреча. Российско-европейский саммит. Потому что война идет в Европе. Мы должны быть самыми активными, самыми инициативными. Именно это мы и предложили провести европейско-российский саммит. Сейчас такого не происходит, потому что европейцы будут следовать другой логике, совершенно неверной, на мой взгляд".
Орбан также выразил сожаление по поводу того, что руководство ЕС самоустранилось от процесса урегулирования украинского кризиса, заняв позицию в поддержку продолжения конфликта.