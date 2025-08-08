Орбан призвал ведущие страны Европы провести саммит с Россией

"Канцлер Германии и президент Франции должны вместе отправиться на переговоры от имени Европы в Москву. Или провести их под одной крышей, если они не поедут в Москву, как мы, если понадобится, то провести их под одной крышей где-нибудь на нейтральной территории. Пусть будет такая встреча. Российско-европейский саммит. Потому что война идет в Европе. Мы должны быть самыми активными, самыми инициативными. Именно это мы и предложили провести европейско-российский саммит. Сейчас такого не происходит, потому что европейцы будут следовать другой логике, совершенно неверной, на мой взгляд".