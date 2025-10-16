3.73 BYN
Орбан заявил о подготовке встречи Путина и Трампа
Автор:Редакция news.by
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа находится на стадии подготовки, пишет ТАСС.
"Я только что побеседовал по телефону с президентом Дональдом Трампом. Подготовка к мирному саммиту США и России уже идет", - написал он в X, добавив, что Венгрия - это "островок мира".
Ранее Трамп после телефонного разговора с Путиным сообщил, что они условились встретиться в ближайшее время в венгерской столице. Помощник президента России Юрий Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров РФ и США, которая может быть организована в Будапеште. По его словам, это "действительно очень важный момент".
Фото АП