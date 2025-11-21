3.67 BYN
Ошибки Джонсона во время COVID-19 стоили Великобритании десятков тысяч жизней
Автор:Редакция news.by
Задержка с локдауном во время COVID-19 стоила Великобритании 23 тыс. жизней. Британцы умерли из-за ошибки бывшего премьера Бориса Джонсона, утверждает Reuters.
Расследование показало, экс-премьер не осознавал серьезности угрозы и часто менял свое мнение относительно введения локдауна. В докладе критикуется руководство Джонсона, нарушения правил Даунинг-стрит и ошибки его советницы.
Председатель расследования подчеркивает, локдауна можно было избежать в случае быстрого реагирования. Но в правительстве в то время царила "токсичная и хаотичная атмосфера". Джонсон, занятый тогда переговорами о Brexit, вирус недооценил и допустил ошибки, которые сам позже и признал.
Фото ТАСС