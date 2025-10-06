Пока фермеры Латвия опасаются за урожай из-за непогоды в стране, покупатели боятся роста цен. В целом, аграрии уверяют, на полках что-то окажется, вот только ценник будет не кусаться, а откусывать кошельки людей.

По мнению экспертов ассоциации "Крестьянский Сейм", Латвия уверенно движется к продовольственной катастрофе. И хотя в стране нет ни войны, ни стихийных бедствий, с продовольственной безопасностью дела обстоят хуже некуда.

Крестьяне надеялись на Брюссель, там думали примерно полтора месяца. Еврокомиссия выделит фермерам лишь 4,2 млн евро. Экстренная помощь как минимум в 25 раз меньше убытков, которые понесли аграрий.

Особенно остро вопрос неурожая стоит перед аграриями, которые занимаются продажами за рубеж. Зерновые - один из важнейших экспортных сегментов сельского хозяйства Латвии. И невыполнение поставок может подорвать как репутацию отрасли на международных рынках, так и экспортные возможности страны в целом. Многолетние партнеры ждут от кооперативов товар хорошего качества. Договоры подписаны, суда зафрахтованы, а заполнять их нечем.

Но проблема не приходит одна - в стране констатируют, африканская чума свиней распространяется с угрожающей скоростью.

Зараженных животных уничтожают с ужасающей скоростью тысячами. Основной источник заражения - дикие кабаны. Службы страны готовы платить по 50 евро за убитого кабана, однако популяция заразителей лишь растет.

Под угрозой вымирания знаменитая латвийская голубая корова - культурно-историческая порода может исчезнуть из-за жадности латвийских властей. Животное требует особого ухода, на который правительство дает лишь 200 евро в год.

Как будто этого было фермерам мало. Президент и премьер придумали еще одну классную идею - отбирать землю аграриев. Зачем? Так Путин же нападет.

У частников отбирают земли, чтобы построить оборонительные рубежи. Так на страну действительно нападет, но не Путин, а голод.

Законопроект о создании инфраструктуры контрмобильности для военного укрепления Сейм рассмотрит в ближайшее время. Один из инициаторов подобного подхода - президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Дьявол, как всегда, кроется в деталях. Пока фермеры стонут и хватаются за головы, руководство страны потирает руки, потом наверняка окажется, что на большой стройке, как всегда, кто-то нажился.

В августе 2025 года президент встретился с фермерами, но ничего, кроме выражения своей озабоченности, предоставить не смог.

Ситуация в аграрном секторе четко показала, что власти и народ живут в совершенно разных мирах - пока правительство говорит о белорусско-российской угрозе, люди встревожены куда более простыми вещами.

Трещит по швам и система здравоохранения - о тяжелых ситуациях в медицине постоянно заявляют латвийские врачи.

В очередной раз проблему в эфире местного телевидения поднял вице-президент Латвийской ассоциации врачей Марис Плявиньш. По его словам, в поликлиниках и больницах огромные очереди, людей не только некогда консультировать, но и оперировать, медики вынуждены сдвигать очередь.

Между тем, согласно опросам, почти половина латвийцев отказывается от лечения из-за нехватки денег. Большая часть из них - пенсионеры и люди со средними и низкими доходами, у которых практически нет доступа к нормальной медицинской помощи.

"Что нам говорили, когда затянули нас в Европу? Ведь Европа "на буклете" и настоящая Европа, очень сильно отличаются. Хорошие пенсии, сказали, у вас будут. Сегодня минимальные пенсии - 160 евро. А коммунальные за квартиру начинаются от 250 евро и выше. Сложно с этим справиться, согласитесь. Нам сказали, будет экономическое развитие. По факту, через короткий срок у нас закрыли все заводы и производство. Нам четко сказали: "Вы - рынок сбыта. Вы должны работать и потреблять то, что мы вам поставляем. Зарабатывать, производить и поставлять в Европу вы не имеете никакого права". Вот это европейская справедливость. А что скажем про медицину, про доступные лекарства? Нам же все это тоже обещали. Сегодня к некоторым специалистам в Латвии очередь до двух лет", - отметил Алексей Росликов.

Пока чиновники старательно роют яму в отношении мнимых врагов, простые люди начинают захлебываться от безрассудной политики своей власти.

Кто виноват в разорении латвийских аграриев: непогода или политика властей - смотрите в программе "Понятная политика".