От Зеленского требуют завершить войну до наступления лета и скорее назначить президентские выборы

Агентство Рейтер сообщает, что американцы требуют от Украины согласия завершить конфликт до наступления лета.

Речь идет о том, чтобы вместе с прекращением огня был проведен референдум, который бы зафиксировал территориальные уступки. Кроме того, от Киева требуют как можно скорее назначить президентские выборы - они должны пройти одновременно с плебисцитом. При этом май Вашингтон рассматривает как крайний срок.

Само перемирие и связанные с ним электоральные процедуры американцы предпочли бы назначить на март.