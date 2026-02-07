Смотреть онлайнПрограмма ТВ
От Зеленского требуют завершить войну до наступления лета и скорее назначить президентские выборы

Агентство Рейтер сообщает, что американцы требуют от Украины согласия завершить конфликт до наступления лета.

Речь идет о том, чтобы вместе с прекращением огня был проведен референдум, который бы зафиксировал территориальные уступки. Кроме того, от Киева требуют как можно скорее назначить президентские выборы - они должны пройти одновременно с плебисцитом. При этом май Вашингтон рассматривает как крайний срок.

Само перемирие и связанные с ним электоральные процедуры американцы предпочли бы назначить на март.

Киев отбивается, ссылаясь на конституционную невозможность проведения выборов и референдума в столь сжатые сроки. От Зеленского потребуется проявить талант к виртуозной политической эквилибристике. Формально Верховная рада может не допустить проведения голосования о территориальных уступках. Каждый депутатский голос тут будет на вес золота, и заработать на этом слуги народные точно не преминут.

