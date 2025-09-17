3.65 BYN
3.04 BYN
3.59 BYN
Отец сдал сына, застрелившего Чарли Кирка, и отказался от награды в 100 тыс. долларов
Подозреваемого в публичном убийстве активиста Чарли Кирка 22-летнего Тайлера Робинсона властям сдал отец, он удерживал его до приезда полиции.
СМИ также пишут, что мужчина отказался от награды в 100 тыс. долларов.
По официальной версии парень-одиночка действовал без сообщников. Видимо, это фанатик. На гильзах были найдены такие надписи, как "Эй, фашист! Лови!". То есть убийство активиста - ритуальная ненависть демократа к консерваторам.
Кстати, пока труп застреленного "христианского националиста" (так представляют Кирка в СМИ) еще не остыл, либеральные СМИ и ЛГБТ-активисты уже устроили пляски на его костях. Это показывает, как сильно деградировала мораль у тех, кто называет себя защитниками прав человека.
Чарли Кирк был талантливым и разрушителем либеральной повестки. Пишут, что он в одиночку выигрывал дебаты против 25 студентов-леваков.
Он признавал Крым российским, выступал против поставок оружия Украине, а также был личным другом президента США Дональда Трампа и ключевой фигурой, приведшей к нему молодежь.
По сути, это публичное убийство могло произойти и с Трампом, если бы покушение на него все-таки удалось. Если убили Кирка, то кто следующий?
Почему даже США не верят польским сказкам о дронах? Европа против Китая: где быстрее украдут, что плохо лежит? Результаты социального эксперимента смотрите в программе "Тренды".