Подозреваемого в публичном убийстве активиста Чарли Кирка 22-летнего Тайлера Робинсона властям сдал отец, он удерживал его до приезда полиции.

СМИ также пишут, что мужчина отказался от награды в 100 тыс. долларов.

По официальной версии парень-одиночка действовал без сообщников. Видимо, это фанатик. На гильзах были найдены такие надписи, как "Эй, фашист! Лови!". То есть убийство активиста - ритуальная ненависть демократа к консерваторам.

Кстати, пока труп застреленного "христианского националиста" (так представляют Кирка в СМИ) еще не остыл, либеральные СМИ и ЛГБТ-активисты уже устроили пляски на его костях. Это показывает, как сильно деградировала мораль у тех, кто называет себя защитниками прав человека.

Чарли Кирк был талантливым и разрушителем либеральной повестки. Пишут, что он в одиночку выигрывал дебаты против 25 студентов-леваков.

Он признавал Крым российским, выступал против поставок оружия Украине, а также был личным другом президента США Дональда Трампа и ключевой фигурой, приведшей к нему молодежь.

По сути, это публичное убийство могло произойти и с Трампом, если бы покушение на него все-таки удалось. Если убили Кирка, то кто следующий?