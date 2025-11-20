3.67 BYN
Отключение электричества в Париже парализовало работу метро и оставило 170 тыс. домов без света
20 ноября утром в некоторых районах Парижа произошло отключение электроэнергии. Об этом сообщается на сайте Sky News со ссылкой на данные французского оператора электросетей Enedis, пишет БЕЛТА.
В сообщении оператора электросетей также указывается, что некоторые линии метро и пригородных поездов были остановлены.
Причины отключения электроэнергии оператор электросети Enedis не уточнил.
Компания RTE en IDF-Normandie, которая управляет сетями электропередачи, сообщила в соцсети Х, что электрическая подстанция RTE во французском городе Исси-ле-Мулино была повреждена в 6:38. По ее информации, 170 тыс. домов временно остались без электричества. Позднее 112 тыс. домов были вновь подключены, включая все пострадавшие дома в Париже и окрестностях Исси-ле-Мулино.
В компании добавили, что бригады RTE работают над восстановлением подачи электроэнергии во все пострадавшие дома.