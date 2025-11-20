Отключение электричества в Париже парализовало работу метро и оставило 170 тыс. домов без света news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc312e24-2a43-434b-ac1c-df70ded7ef8d/conversions/03778cdf-aa14-44b4-8cc6-12280e6ceff7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc312e24-2a43-434b-ac1c-df70ded7ef8d/conversions/03778cdf-aa14-44b4-8cc6-12280e6ceff7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc312e24-2a43-434b-ac1c-df70ded7ef8d/conversions/03778cdf-aa14-44b4-8cc6-12280e6ceff7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc312e24-2a43-434b-ac1c-df70ded7ef8d/conversions/03778cdf-aa14-44b4-8cc6-12280e6ceff7-xl-___webp_1920.webp 1920w

20 ноября утром в некоторых районах Парижа произошло отключение электроэнергии. Об этом сообщается на сайте Sky News со ссылкой на данные французского оператора электросетей Enedis, пишет БЕЛТА.

В сообщении оператора электросетей также указывается, что некоторые линии метро и пригородных поездов были остановлены.

Причины отключения электроэнергии оператор электросети Enedis не уточнил.

Компания RTE en IDF-Normandie, которая управляет сетями электропередачи, сообщила в соцсети Х, что электрическая подстанция RTE во французском городе Исси-ле-Мулино была повреждена в 6:38. По ее информации, 170 тыс. домов временно остались без электричества. Позднее 112 тыс. домов были вновь подключены, включая все пострадавшие дома в Париже и окрестностях Исси-ле-Мулино.