Откуда возникла волна народного недоверия к правящим элитам в Евросоюзе, рассказал политолог

Сейчас мы можем наблюдать достаточно интересные события, которые происходят в Евросоюзе. Если раньше можно было обозначить, что недоверие к правительству разных государств проявляется точечно, то сегодня не хватит пальцев на двух руках, чтобы перечислить все подобные моменты.

На вопрос о том, с чем связана такая тенденция и откуда возникла волна народного недоверия к правящим элитам в Евросоюзе, рассказал завкафедрой социальной политики и идеологии Академии управления при Президенте Республики Беларусь Вадим Елфимов в проекте "Актуальное интервью".

Вадим Елфимов:

"Та политическая камарилья, которая возникла еще при Обаме, она сложилась, она сегодня полностью проиграла. И в этом отношении они не знают, что делать. И вот сегодня как бы происходит поиск каких-то новых политических комбинаций, чтобы хоть как-то удержаться у власти. А население уже не хочет их терпеть, мы это видим".