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Откуда возникла волна народного недоверия к правящим элитам в Евросоюзе, рассказал политолог
Сейчас мы можем наблюдать достаточно интересные события, которые происходят в Евросоюзе. Если раньше можно было обозначить, что недоверие к правительству разных государств проявляется точечно, то сегодня не хватит пальцев на двух руках, чтобы перечислить все подобные моменты.
На вопрос о том, с чем связана такая тенденция и откуда возникла волна народного недоверия к правящим элитам в Евросоюзе, рассказал завкафедрой социальной политики и идеологии Академии управления при Президенте Республики Беларусь Вадим Елфимов в проекте "Актуальное интервью".
Вадим Елфимов:
"Та политическая камарилья, которая возникла еще при Обаме, она сложилась, она сегодня полностью проиграла. И в этом отношении они не знают, что делать. И вот сегодня как бы происходит поиск каких-то новых политических комбинаций, чтобы хоть как-то удержаться у власти. А население уже не хочет их терпеть, мы это видим".
По мнению политолога на эту ситуацию наложился еще одно событие - возвращение Трампа. Возникла новая ситуация, новая эпоха. "В Евросоюзе тоже будут приходить подобные политики. Однако скамейка запасных в европейском политикуме очень короткая. Например, кто может заменить Шольца? Придет кто-то другой, кто может быть еще хуже. "Альтернатива для Германии" впервые будет выдвигать своего канцлера, но ему не позволят прийти к власти, так как срабатывают недемократические механизмы, будут приняты все меры, чтобы не допустить такого результата", - высказал свое мнение Вадим Елфимов.
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