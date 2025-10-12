Отлов заговорщиков - в Грузии продолжается расследование событий 4 октября

Напомним, тогда была попытка взять штурмом президентский дворец, что дало бы старт полномасштабному госперевороту.

Официальный Тбилиси обвиняет в организации бунта структуры ЕС и, в частности, посольство Евросоюза в Грузии. Следствию удалось обнаружить оружейный схрон. Его подготовили участники заговора, закупив винтовки и амуницию в Украине.

Как сообщают власти страны, к настоящему моменту арестовано 46 человек. Но, скорее всего, пособников было гораздо больше, и задержания почти наверняка продолжатся. Причастные к штурму президентского дворца устанавливаются, наказать их обещают по всей строгости закона.