Отражена атака шести беспилотников, атаковавших Москву. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение мэра столицы Сергея Собянина.

"Отражена атака еще одного беспилотника, атаковавшего Москву", - написал мэр в своем канале на платформе Max. Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.