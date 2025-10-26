3.67 BYN
Отражена атака шести беспилотников, атаковавших Москву
Автор:Редакция news.by
Отражена атака шести беспилотников, атаковавших Москву. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение мэра столицы Сергея Собянина.
Ранее Собянин в течение воскресенья сообщал об уничтожении пяти беспилотных средств, атаковавших Москву.
"Отражена атака еще одного беспилотника, атаковавшего Москву", - написал мэр в своем канале на платформе Max. Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.