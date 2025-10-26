Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Отражена атака шести беспилотников, атаковавших Москву

Операторы за компьютерами. Фото из архива РИА Новости

Отражена атака шести беспилотников, атаковавших Москву. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение мэра столицы Сергея Собянина.

Ранее Собянин в течение воскресенья сообщал об уничтожении пяти беспилотных средств, атаковавших Москву.

"Отражена атака еще одного беспилотника, атаковавшего Москву", - написал мэр в своем канале на платформе Max. Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Разделы:

В мире

Теги:

атака БПЛАРоссия