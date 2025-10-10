Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Палестинцы возвращаются домой после прекращения огня

Десятки тысяч палестинцев начали возвращаться на север после того, как израильские военные заявили, что соглашение о прекращении огня вступило в силу.

Операция в Газе еще не завершена, впереди много вызовов и задач, сообщил премьер Израиля Нетаньяху. ЦАХАЛ отвел войска на новые рубежи внутри сектора Газа, после чего в течение 72 часов ХАМАС должен освободить заложников.

Как сообщает Times of Israel, ЦАХАЛ контролирует около 53 % территории сектора (в основном за пределами городских зон). Во избежание опасных ситуаций Армия обороны Израиля призвала жителей Газы не приближаться к своим позициям.

