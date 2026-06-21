Память советских воинов в преддверии 85-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР почтили в Берлине. Церемония прошла на территории советского мемориала в парке Тиргартен. Сюда пришли сотни человек: российские дипломаты, представители общественных организаций, и просто неравнодушные немецкие граждане.

"На мемориальные мероприятия, советские памятники войны, советские могилы, которых здесь более 4 тыс., где покоится более 700 тыс. советских граждан (это и узники концлагерей, и боевые потери, и насильственно угнанные), неизменно приходит много народа. Много немцев помнят и отдают дань памяти советскому солдату-освободителю и не допускают никаких иных интерпретаций исторического прошлого. Мы против всяких фальсификаций и ценим тот порыв рядовых немцев, которые вместе с нами помнят, ценят и отдают дань памяти".