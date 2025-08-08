Памятник Колумбу снесли в Тринидаде и Тобаго

В Тринидаде и Тобаго снесли памятник Христофору Колумбу. Статуя простояла более века на столичной площади. Таким образом власти островного государства пытаются покончить с колониальным прошлым.



Ранее был изменен герб страны - с него убрали напоминание о трех кораблях Колумба, заменив их на изображения стил-пэна - национального ударного инструмента. Знаменитые "Пинта", "Нинья" и "Санта-Мария" до сих пор украшают некоторые правительственные здания, но вскоре их тоже заменят на стил-пэн.



Острова Тринидад и Тобаго были открыты Колумбом во время его третьего плавания в 1498 году.