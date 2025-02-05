Париж официально подтвердил прибытие истребителей Mirage 2000 в Украину

Он добавил, что самолеты прибыли вместе с украинскими пилотами, которые несколько месяцев тренировались во Франции.

Договоренность о поставках шести истребителей была достигнута в 2024 году. В Париже пообещали, что самолеты будут оснащены "новыми вооружениями типа воздух-земля и средствами радиоэлектронной борьбы". И уточнили, что французские самолеты не будут применяться для бомбардировок мирных жителей на территории России.