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Париж официально подтвердил прибытие истребителей Mirage 2000 в Украину
Первая партия французских истребителей Mirage 2000 доставлена в Украину. Об этом заявил глава Минобороны Пятой республики Себастьен Лекорню.
Он добавил, что самолеты прибыли вместе с украинскими пилотами, которые несколько месяцев тренировались во Франции.
Договоренность о поставках шести истребителей была достигнута в 2024 году. В Париже пообещали, что самолеты будут оснащены "новыми вооружениями типа воздух-земля и средствами радиоэлектронной борьбы". И уточнили, что французские самолеты не будут применяться для бомбардировок мирных жителей на территории России.
Фото РИА Новости