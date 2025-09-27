Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Партия Санду готова к коалициям в новом парламенте исключительно с проевропейскими силами

Президент Молдовы Майя Санду подтвердила, что возглавляемая ею Партия действия и солидарности (ПДС) в будущем парламенте будет формировать коалиции только с политическими силами, поддерживающими проевропейский курс, сообщает ТАСС.

"Только люди, искренне верящие в европейские ценности, могут сформировать проевропейское большинство в следующем парламенте, и только так мы сможем двигаться вперед", - сказала она, отвечая на избирательном участке на вопросы журналистов о будущем парламентском большинстве

