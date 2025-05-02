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Партию АдГ признали в Германии "правоэкстремистской"
В ФРГ Федеральное ведомство по охране конституции отнесло партию "Альтернатива для Германии" к "правоэкстремистским". Заявив, что она угрожает демократии. Об этом сообщает Reuters.
Ранее экстремистскими уже были признаны отдельные подразделения и молодежное крыло партии.
С 2021 года АдГ числилась как подозреваемая в экстремизме. При этом последние опросы показывают, что "Альтернативу для Германии" поддерживают более 26 % немцев. Она впервые в истории опережает традиционных тяжеловесов - блок ХДС/ХСС (24 %). Это не просто временный всплеск протестных настроений, а симптом глубокого кризиса доверия к политическому истеблишменту.
Но это не значит, что "Альтернатива для Германии" теперь запрещена. Решение по этому вопросу может вынести только Федеральный конституционный суд, говорится в статье.