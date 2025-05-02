Партию АдГ признали в Германии "правоэкстремистской"

В ФРГ Федеральное ведомство по охране конституции отнесло партию "Альтернатива для Германии" к "правоэкстремистским". Заявив, что она угрожает демократии. Об этом сообщает Reuters.

Ранее экстремистскими уже были признаны отдельные подразделения и молодежное крыло партии.

С 2021 года АдГ числилась как подозреваемая в экстремизме. При этом последние опросы показывают, что "Альтернативу для Германии" поддерживают более 26 % немцев. Она впервые в истории опережает традиционных тяжеловесов - блок ХДС/ХСС (24 %). Это не просто временный всплеск протестных настроений, а симптом глубокого кризиса доверия к политическому истеблишменту.