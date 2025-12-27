Пенсионеры бегут из Германии в Болгарию

Германия не справляется с социальными обязательствами. Как сообщает немецкий телеканал ZDF, из-за низкого уровня жизни - маленьких пенсий, высоких цен на лекарства, услуги, продукты и ЖКХ - сотни немецких пенсионеров бегут из Германии. Прибежищем стала Болгария. Уехавшие граждане ФРГ отмечают, что на родине их пенсии едва хватало на выживание, а на Балканах - на комфортный дом у моря.

"В Германии раздражает то, что наши пенсионеры и вообще пожилые люди, которые сделали эту страну такой, какой она является сегодня, получают такое скудное вознаграждение. И я считаю, что это просто неправильно. Если человек прожил и проработал 45 лет, он должен иметь право достойно жить в старости", -считает пенсионер.