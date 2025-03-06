Украинское командование полностью лишилось доступа к разведывательным данным, которые им прежде предоставлял Пентагон. Это подтвердил глава ЦРУ.

Штаты даже, как сообщается, перестали помогать в наведении "Хаймарс". Эти ракетные системы прежде позволяли ВСУ наносить удары по целям в глубине российской территории.

Как сообщают американские издания, накануне военные транспортные самолеты получили приказ развернуться в воздухе и доставить свой смертоносный груз обратно в Новый Свет.