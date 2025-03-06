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Пентагон лишил Украину доступа к разведывательным данным
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1_12025-03-06T10:23:44.000000Z00
Украинское командование полностью лишилось доступа к разведывательным данным, которые им прежде предоставлял Пентагон. Это подтвердил глава ЦРУ.
Штаты даже, как сообщается, перестали помогать в наведении "Хаймарс". Эти ракетные системы прежде позволяли ВСУ наносить удары по целям в глубине российской территории.
Как сообщают американские издания, накануне военные транспортные самолеты получили приказ развернуться в воздухе и доставить свой смертоносный груз обратно в Новый Свет.
Между тем Зеленский подтвердил, что некие команды из Украины и Штатов начали совместную работу, которая позволит уже на будущей неделе получить первые результаты. В частности, будут определены время и место проведения мирных переговоров.