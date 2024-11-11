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Пентагон потратил средства для Украины на свои нужды
Средства, выделенные на нужды Украине, армия США потратила на восполнение собственных запасов. Это следует из отчетов Пентагона. Анализ провели журналисты РИА Новости. Как выяснилось, США в рамках военной помощи Киеву поставили более 1 300 бронетранспортеров, свыше 300 танков "Брэдли" и порядка 5 тыс. военных автомобилей.
Однако в ранее опубликованных отчетах Пентагона указывалось, что отправленная в Киев бронетехника состояла из старых моделей. С учетом амортизации их стоимость приближалась к нулю. А миллиарды долларов для ВСУ армия направила на закупку новых машин, которые стоили в 80 раз дороже. Фактически прикрываясь заявлениями о помощи Украине, Пентагон обновил свои арсеналы. Ничего личного - просто бизнес.
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