Пентагон приостановил поставку боеприпасов Киеву

Вот что пишет издание Politico: решение о приостановке поставок, согласованных при прежней администрации Байдена, принято в начале июня, но вступило в силу лишь сейчас. Причем принято оно было после проверки укомплектованности американской армии. У военных вызывает опасения то, что количество снарядов, ракет и высокоточных боеприпасов резко сократилось и продолжает уменьшаться.