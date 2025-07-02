3.77 BYN
2.96 BYN
3.50 BYN
Пентагон приостановил поставку боеприпасов Киеву
Автор:Редакция news.by
Пентагон приостановил поставки Киеву некоторых ракет ПВО и высокоточных боеприпасов.
Вот что пишет издание Politico: решение о приостановке поставок, согласованных при прежней администрации Байдена, принято в начале июня, но вступило в силу лишь сейчас. Причем принято оно было после проверки укомплектованности американской армии. У военных вызывает опасения то, что количество снарядов, ракет и высокоточных боеприпасов резко сократилось и продолжает уменьшаться.