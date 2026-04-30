Пентагон разморозил 400 млн долларов военной помощи Украине

Пентагон официально разблокировал 400 млн долларов военной помощи Украине. Сумма была утверждена Конгрессом, но удерживалась под предлогом юридических проверок. Об этом пишет The Hill.

Министр войны Хегсет подтвердил, что средства стали доступны сразу после усиления давления со стороны законодателей. Впрочем, журналисты уверены в том, что главная причина - визит британского короля Карла III.

Штаты вынудили показать "верность союзу", чтобы не допустить публичного раскола. Параллельно надо было продемонстрировать Москве "готовность к миру".