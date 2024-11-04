Передадут ли Трампу войну, которую невозможно потушить?

18 ноября инфополе активно бурлит. Вопреки надеждам большинства здравомыслящих политиков планеты и человечества Вашингтон все-таки дал Киеву разрешение наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS по российской территории. Первым официальным подтверждением этому стало сегодняшнее заявление канцелярии немецкого правительства. Похоже, "ястребы" Старого Света только ждали сигнала. Разговоры о необходимости мира тут же сменились призывами воевать, воевать и еще раз воевать, по крайней мере европейские чиновники в этом практически единодушны.

После публикации сенсационной новости в The New York Times и нескольких других американских изданиях ясности не было еще почти сутки. Байден буквально ушел от ответа на вопрос, разрешил ли Белый дом наносить удары по российской территории американскими ракетами? Газетные публикации отказались комментировать и в Пентагоне. Даже Зеленский высказался на этот счет, не сообщив толком ничего нового.

Владимир Зеленский:

"Сегодня многие СМИ сообщают, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносятся не словами, такие действия не анонсируют. Ракеты сами за себя все скажут".

Факт разрешения подтвердили немецкие чиновники, но уже после них категорически отказались подтверждать чиновники американские, так что неопределенность сохраняется. На сегодня известно в основном из публикаций американской прессы, что Байден дал добро на применение ракет ATACMS, причем исключительно по целям, расположенным в пределах Курской области. Появились было известия, будто аналогичное разрешение дали французы относительно своих ракет SCALP, а британцы - насчет Storm Shadow, однако данная новость быстро исчезла с информационных сайтов. Про американские ATACMS известно, что они существуют в нескольких модификациях. Самая дальнобойная способна поражать цели на расстоянии в 300 километров, значит, теоретически в зоне досягаемости оказываются российские города Брянск, Воронеж, Орел, Белгород.

Да, пресловутое разрешение, о котором мало что известно, касается только Курской области. Однако это ограничение вряд ли будет соблюдаться, а если и будет, то недолго. Ни у кого нет особых сомнений в том, что американская администрация перед уходом решила не просто передать войну преемникам, но сделать так, чтобы Трамп, помимо своей воли, в этой войне увяз с головой.

Джон Болтон, экс-советник президента США по нацбезопасности:

"Мы должны были принять его еще 2 года назад. То, что решение приняли только сейчас, олицетворяет печальную реальность того, что США не смогли сдержать российское вторжение. Эти 2,5 года Россия в значительной степени сдерживала США и НАТО от предоставления Украине адекватной помощи на стратегической основе. Это были одни долгие публичные дебаты за другими. Все возвращалось к вопросу о том, должны ли мы вообще снабжать украинцев. Сначала нет, потом дебаты, потом да. Но до инаугурации Трампа осталось 2 месяца, я думаю, что мало кто сомневается в том, что произойдет. Скорее всего, помощь Украине значительно уменьшится. То, что нам не удалось поставлять системы вооружения на стратегической основе, - это один из основных факторов, способствующих военному тупику, который мы наблюдаем сейчас".

Трамп и его сподвижники прекрасно это понимают. Ими тот факт, что новому президенту попытаются оставить в наследство войну, которую невозможно потушить, предсказывался еще до выборов.

Дональд Трамп, избранный президент США:

"Я отказываюсь мириться с новым витком бесконечной войны в Украине. Мне нужен мир, а им нужны деньги и конфликт. Нас толкают к началу третьей мировой войны и, если честно, это происходит слишком быстро".

Нынешний демарш Байдена в ближнем круге Трампа уже оценили как крайне опасный.

Дональд Трамп-младший написал в сети Х:

"Военно-промышленный комплекс, похоже, хочет убедиться, что они начнут третью мировую войну прежде, чем у моего отца появится шанс создать мир и спасти жизни. Нужно заморозить эти триллионы долларов. Будьте прокляты, имбецилы!"

Эксперты полагают, что решение Байдена дать старт новому этапу эскалации объясняется сразу несколькими причинами. Главные среди них - стремление сорвать возможные переговоры о мире; желание спровоцировать Россию на эскалацию, в которой виновна была бы именно она. Наконец Трампа пытаются отвлечь от любой иной проблематики, кроме украинской.

Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ (Россия):

"В данном случае подобного рода решение, если оно принято Байденом, направлено на то, чтобы создать максимальные сложности команде Трампа. Если это так, то вслед за ним последует и целый ряд других решений, в том числе и во внутриполитической жизни Соединенных Штатов".

Эксперт обратил внимание, что Запад пытается последние 80 лет придумать вундерваффе против нашей страны. Никакого вундерваффе не существует, российский военный потенциал мощный. Существенным образом наступление российских войск не будет остановлено. Это очевидно, никакого перелома в военных действиях не произойдет, как грезят на Западе"

Главы МИД ЕС рассматривают вопрос об оружии для Украины

В Брюсселе сегодня собрались министры иностранных дел государств Евросоюза. Здесь тоже главная тема обсуждения - вопрос о снятии ограничений на использование Украиной западного оружия. Энтузиастов положительного решения на этот счет довольно много.

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности:

"Вы знаете мою позицию: я не раз говорил, что Украина должна иметь возможность использовать то оружие, которое мы ей предоставили, чтобы не только останавливать стрелы, но и поражать лучников. Я твердо уверен, что это необходимо сделать. Надеюсь, государства - члены ЕС согласятся с этим. Если нет, то найдутся страны или организации, которые сделают то, что необходимо для поддержки Украины".

По счастью, полного единодушия нет и здесь. Поскольку в Брюсселе решения стараются принимать консенсусом, существует шанс, что ЕС все-таки избежит опасности стать на путь дальнейшей эскалации.

Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии:

"Мейнстрим партии войны в Вашингтоне и Брюсселе начал окончательную атаку против новой реальности. С победой кандидата от партии мира в Америке и продвижением патриотических сил в Европе создана новая реальность. Политики, которые были отстранены от власти в Вашингтоне и в Брюсселе, отказываются принимать во внимание волю народа. Это не только антидемократично, но и крайне опасно. Похоже, что провоенные силы решились на худшее - на то, чтобы распространить войну в Украине на весь мир".

Сийярто довольно жестко и нелицеприятно назвал вещи своими именами. Жозеп Боррель, в котором проснулся ястреб, покинет свой пост уже 1 декабря. Глава немецкого МИД Бербок тоже уйдет в ближайшие месяцы (вотум недоверия бундескабинету почти наверняка вынесут уже в середине декабря). Правительства и политики с более широким горизонтом планирования как раз рекомендуют говорить о мире, а не о расширении арсенала войны.

Линь Цзянь, официальный представитель МИД КНР:

"Скорейшее прекращение огня и боевых действий, а также поиск политического решения отвечают интересам всех сторон. Неотложная задача - как можно скорее охладить ситуацию".

Эскалация возможна, но не неизбежна

Сама идея эскалации крайне опасна, причем это понимают и американцы. Газета The Washington Post, например, сообщает, что Пентагон был против решения Байдена о снятии запрета. Военные полагают, что такой шаг не переменит на поле битвы ничего, но даст старт неконтролируемым процессам, которые чреваты глобальной катастрофой. Как бы то ни было, ближайшие дни покажут: действительно ли запрет на применение американских ракет снят и главное - рискнет ли Зеленский этим разрешением воспользоваться.