Переговоры между делегациями США и Украины пройдут в Майами

30 ноября пройдут переговоры между делегациями США и Украины. В Майами прибудут спецпосланник Уиткофф и зять президента Трампа Джаред Кушнер, представляющие Вашингтон. В состав украинской делегации входят глава Совета нацбезопасности Умеров и руководитель разведки Буданов.

28 ноября со скандалом покинул свой пост глава офиса президента Андрей Ермак, ближайший сподвижник Зеленского и прежний руководитель украинской делегации. Ермака подозревают в создании масштабных коррупционных схем. Он был самостоятелен в принятии важнейших решений, теперь украинская делегация наверняка сделается на переговорах гораздо менее автономной.

После встречи с представителями Киева Уиткофф и Кушнер должны отправиться в Москву, где продолжат обсуждение мирного плана Трампа уже с представителями Кремля.

