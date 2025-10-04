3.69 BYN
Переговоры между представителями Израиля и ХАМАС состоятся в Египте 6 октября
Автор:Редакция news.by
Уже завтра в Египте состоятся переговоры между представителями Израиля и ХАМАС, сообщает МИД арабской республики. Туда же прибудут посланники США.
К обсуждению будет представлен план Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта. Он состоит из 20 пунктов и включает в себя разоружение ХАМАС, переход анклава под управление временной администрации и освобождение всех заложников.
В Белом доме уже заявили, что Израиль согласился на линию отвода сил в секторе Газа, обозначенную Вашингтоном. Теперь необходимо подтверждение ХАМАС.