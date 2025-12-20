Переговоры по Украине продолжатся во Флориде 20 декабря

В субботу, 20 декабря, ожидается проведение в Майами нового раунда переговоров между США и Украиной на уровне военных и представителей рабочих групп. Советники по нацбезопасности Великобритании, Германии и Франции встретятся со спецпосланником президента США Уиткоффом и секретарем СНБО Украины Умеровым. К ним присоединятся министр иностранных дел Турции и премьер-министр Катара.

Axios сообщил, что США планируют также контакты с представителями России. Во Флориду направился и президент США. По словам Трампа, у него запланировано много встреч. Об участии в переговорах он не говорил.