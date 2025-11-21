Американские СМИ подают новость о мирном плане как почти решенный вопрос - рамки согласованы, осталось поставить подписи. В Белом доме уверены, Киев не сможет сопротивляться - давит слишком много факторов. Подробности - в авторской рубрике "Таблица Менделевой".

Переговоры по Украине - это уже не просто дипломатический процесс, а целый жанр мировой политики. Сюжет развивается годами, актеры меняются, но вопрос остается прежним: "когда будет мир?".

Белый дом заявил Politico о согласовании рамок мира в Украине уже на этой неделе. Станет ли оно прочным фундаментом или временным решением, не сообщается.

Тем не менее некоторые детали уже известны. В материале отмечается, в основе инициативы лежит 28-пунктный план, разработанный в ходе закрытых переговоров американского спецпосланника Стива Уиткоффа с российским представителем Кириллом Дмитриевым.

Financial Times добавляет: среди условий - признание русского языка официальным госязыком в Украине и предоставление официального статуса Русской православной церкви.

При этом в Белом доме убеждены, что Киев будет вынужден принять любые предложенные Вашингтоном условия по урегулированию украинского конфликта, так как ослаблен коррупционным скандалом и поражениями на поле боя. Примечательно, что ЕС, как бы ни старался позиционировать себя как главный адвокат Украины, вкладывая миллиарды в поддержку, не играет ключевой роли в этом процессе. Когда речь заходит о реальных переговорах, Брюссель оставляют за дверью.

Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности:

"Мы, европейцы, всегда выступали за долгий и справедливый мир и приветствуем любые усилия, направленные на его достижение. Но совершенно очевидно: чтобы любой план сработал, он должен быть согласован с Украиной и Европой. Также важно понимать, что в этой войне есть один агрессор и одна жертва. Мы пока не увидели никаких уступок со стороны России. Если бы Москва действительно хотела мира, она могла бы согласиться на безусловное прекращение огня уже давно".

На этом фоне тур Зеленского - скорее не поиск мира, а последние попытки торга. 19 ноября он прибыл в Турцию, по официальной версии, для обсуждения урегулирования конфликта.

Некоторые эксперты за фасадом дипломатической активности видят прагматичный расчет - отвлечь внимание от масштабного коррупционного скандала. На воровство миллионов Европа и США реагируют по-разному. Тем не менее, спецпосланник Трампа Уиткофф, который тоже должен был встретиться в Турции с Зеленским, поездку отложил.