Перспективы членства Киева в ЕС становятся все более призрачными. Западные СМИ отмечают, что любая европейская страна может использовать право вето и заблокировать этот процесс ради своей выгоды.

Некоторые намеренно тормозят интеграции, глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что определенные государства уже сейчас выступают против летнего этапа переговоров.