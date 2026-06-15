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Переговоры по вступлению Украины в ЕС откладываются

Перспективы членства Киева в ЕС становятся все более призрачными. Западные СМИ отмечают, что любая европейская страна может использовать право вето и заблокировать этот процесс ради своей выгоды.

Некоторые намеренно тормозят интеграции, глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что определенные государства уже сейчас выступают против летнего этапа переговоров.

Вместе с тем продолжают обостряться отношения между Киевом и Варшавой. Вице-спикер польского парламента призвал блокировать Украину до тех пор, пока Киев героизирует УПА.

Разделы:

В миреЕвропаУкраина

Теги:

переговорыКиев