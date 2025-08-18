Переговоры в Белом доме возобновились

Фото РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/306973c0-621a-42ec-b47d-4f112ece10e4/conversions/6323f699-2132-4c04-9be6-6c400dc21ab6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/306973c0-621a-42ec-b47d-4f112ece10e4/conversions/6323f699-2132-4c04-9be6-6c400dc21ab6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/306973c0-621a-42ec-b47d-4f112ece10e4/conversions/6323f699-2132-4c04-9be6-6c400dc21ab6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/306973c0-621a-42ec-b47d-4f112ece10e4/conversions/6323f699-2132-4c04-9be6-6c400dc21ab6-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото РИА Новости

Президент США Дональд Трамп, Владимир Зеленский и европейские лидеры возобновили переговоры в Белом доме. Об этом сообщил представитель Зеленского Сергей Никифоров, передает ТАСС со ссылкой на издание "Общественное. Новости".

Никифоров не привел каких-то дополнительных деталей относительно возобновившейся встречи, уточнив лишь, что в ней участвуют только главы делегаций. Она проходит без участия журналистов.