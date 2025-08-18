3.71 BYN
Переговоры в Белом доме возобновились
Автор:Редакция news.by
Президент США Дональд Трамп, Владимир Зеленский и европейские лидеры возобновили переговоры в Белом доме. Об этом сообщил представитель Зеленского Сергей Никифоров, передает ТАСС со ссылкой на издание "Общественное. Новости".
Никифоров не привел каких-то дополнительных деталей относительно возобновившейся встречи, уточнив лишь, что в ней участвуют только главы делегаций. Она проходит без участия журналистов.
Ранее сообщалось, что переговоры завершились, но их участники не покидали Белый дом.