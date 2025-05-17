Песков: Для России главным фактором остается кандидатура подписанта от Украины

Для России при подписании документов между российской и украинской делегациями главным и принципиальным является кандидатура подписанта от Украины, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Об этом сообщают РИА Новости.

"При подписании документов, которые предстоит согласовать делегации, для нас главным и принципиальным остается, кто именно будет с украинской стороны подписывать эти документы", - сказал Песков журналистам.