Песков назвал возможное место встречи Путина и Трампа

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Эр-Рияд фигурировал как возможное место будущей встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа во время телефонного разговора двух лидеров, который состоялся вечером 12 февраля. Такой комментарий Первому каналу России дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Эр-Рияд фигурировал как возможное место встречи двух президентов во время беседы, - рассказал Песков. - Саудовская Аравия - это страна, с которой у нас очень конструктивное взаимодействие ведется в разных областях. Поэтому с этой точки зрения для двух стран Эр-Рияд подходит".

Пресс-секретарь Кремля также отметил, что рабочие контакты России и США будут развернуты в ближайшие дни. Они будут посвящены вопросу организации встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. "Сейчас, после того как лидеры продемонстрировали политическую волю и дали все необходимые поручения своим помощникам для начала рабочих контактов, нужно чуть-чуть набраться терпения, этим рабочим контактам нужно развернуться. Это будет сделано в ближайшие дни и недели", - анонсировал Песков.

"Как раз в ходе этих рабочих контактов уже будут проговариваться модальности той самой встречи двух президентов, о которой они говорили во время вчерашней беседы", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Отвечая на вопрос, рассматривается ли Украина как полноценный участник переговоров, Песков заявил, что Киев так или иначе будет задействован в переговорах по урегулированию ситуации в Украине, но будет идти и двусторонний диалог между Москвой и Вашингтоном.

Представитель Кремля отметил, что европейское участие в урегулировании конфликта в Украине не обсуждалось во время телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "Скорее, здесь нужно будет европейцам беседовать с Вашингтоном, чтобы как-то застолбить свое место", - добавил Песков и отметил, что именно США - главный собеседник России в этом вопросе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Москва и Вашингтон намерены без промедлений приступить к переговорам об урегулировании украинского конфликта. Он сообщил, что попросил вести переговоры госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, своего помощника по национальной безопасности Майкла Уолтца и спецпосланника Стива Уиткоффа.