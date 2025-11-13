3.67 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
Песков предупредил об опасности ядерной риторики
Ядерное оружие эффективно для взаимного сдерживания, но обсуждение этой темы может быть опасным. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время интервью американскому телеканалу CNN. И добавил, что России и США необходимо укреплять двусторонние отношения.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:
"Нам необходимо укреплять двусторонние отношения, открывать новые возможности для торговли и экономического сотрудничества, впереди нас ждут действительно блестящие перспективы. Но мы теряем время, деньги и прибыль. Так не должно быть. И, конечно, мы искренне надеемся, что президент Трамп по-прежнему готов внести свой вклад в политическое и дипломатическое урегулирование украинского вопроса. Любая ядерная риторика опасна. С одной стороны, наличие ядерного оружия играет сдерживающую роль и способствует сохранению мира. Но с другой стороны, само обсуждение этой темы уже несет риски. Откровенно говоря, я бы предпочел вообще не делать никаких заявлений на этот счет".
Ранее Дмитрий Песков заявил, что российские власти ожидают разъяснений от США по высказываниям Трампа о планах начать ядерные испытания впервые более чем за 30 лет. Россия такие действия не проводит, но если их предпримет другая страна, то Москва ответит для "сохранения паритета", подчеркнул Дмитрий Песков.