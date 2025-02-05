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Песков рассказал, при каких условиях в России разблокируют Х
Препятствий для разблокировки соцсети X может не стать, если сервис выполнит требования российского законодательства. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление руководителя Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Об этом сообщает ТАСС.
"Это вопрос того, выполнил ли X все требования российского законодательства. Как только эти требования будут выполнены, то, конечно, никаких препятствий для этого не останется", - заявил представитель Кремля.
Песков напомнил, что соцсеть "переименовали, больше Twitter нет". "Поэтому Twitter никак не вернешь", - иронично добавил пресс-секретарь российского лидера.
Ранее Мизулина заявила об основаниях для разблокировки соцсети, поскольку ее работа "сильно изменилась". В то же время Роскомнадзор пока таких оснований не увидел.