Песков рассказал, при каких условиях в России разблокируют Х

Фото : @elonmusk

Препятствий для разблокировки соцсети X может не стать, если сервис выполнит требования российского законодательства. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление руководителя Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Об этом сообщает ТАСС.



"Это вопрос того, выполнил ли X все требования российского законодательства. Как только эти требования будут выполнены, то, конечно, никаких препятствий для этого не останется", - заявил представитель Кремля.

Песков напомнил, что соцсеть "переименовали, больше Twitter нет". "Поэтому Twitter никак не вернешь", - иронично добавил пресс-секретарь российского лидера.