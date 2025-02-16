Песков: Украина могла сохранить свою целостность, если бы выполнила Минские соглашения

Украина могла сохранить свою целостность и избежать конфликта внутри страны, если бы выполнила Минские соглашения. Это отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Как подчеркнул Дмитрий Песков, получилось сделать документ, который давал возможность тогда выйти на урегулирование украинской проблемы. "Выйти на урегулирование, и, собственно, и Украина была бы цела, и не было бы издевательства над русскими на Донбассе, не было бы гражданской войны, не было бы желания русских людей на Донбассе отделиться от Украины", - сказал он.