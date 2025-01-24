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Пингвины в опасности - крупнейший в мире айсберг может разрушиться

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Британские ученые сообщили, что в данный момент айсберг находится в 280 км от Южной Георгии и направляется течением в сторону ее берегов. Если айсберг разрушится рядом с островом, его крупные куски заблокируют пингвинам и тюленям пути к их привычным местам кормления и останутся здесь "на долгие годы". Об этом сообщает ТАСС.

Разрушение и таяние ледника может также оказать влияние на физические и химические параметры воды у берегов Южной Георгии. Лед состоит не из той воды, которую люди привыкли пить. В ней заключено множество химических и питательных элементов, как и небольших организмов, вроде фитопланктона.

в миреайсберг