Пингвины в опасности - крупнейший в мире айсберг может разрушиться

Британские ученые сообщили, что в данный момент айсберг находится в 280 км от Южной Георгии и направляется течением в сторону ее берегов. Если айсберг разрушится рядом с островом, его крупные куски заблокируют пингвинам и тюленям пути к их привычным местам кормления и останутся здесь "на долгие годы". Об этом сообщает ТАСС.