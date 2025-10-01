3.65 BYN
3.01 BYN
3.54 BYN
План не сработал - Европа не справляется с вооружением Украины
СМИ подметили, что Европа перестала финансировать закупки оружия для Украины - в целевом фонде уже месяц новых поступлений нет. Речь о списке приоритетных закупок, в рамках фонда европейские страны должны закупать оружие для ВСУ у США.
На минувшей неделе Зеленский передал Трампу перечень общей стоимостью 90 млрд долларов. Пока сумма вложенных средств остается на уровне 2 млрд. Похоже, европейские союзники делать свои взносы не спешат.
На этом фоне, уверены эксперты, со стороны Киева возможны новые провокации, цель - убедить Европу в необходимости создания в Украине буферной зоны с размещением сил НАТО.
Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия):
"Данная провокация должна усилить эффект от того скандала, который западные средства массовой информации, западные политики подняли вокруг якобы залета российских дронов на территорию Польши и падение этих самых дронов. Конечная цель этой провокации - подтолкнуть европейское мнение к выводу о том, что единственная мера защиты от взлетающих российских дронов и от переходящих через границу диверсионно-разведывательных групп - это создание на территории Украины некой буферной зоны, где будут размещены польские и натовские силы противовоздушной обороны и военно-полицейские формирования. И вот под этой легендой Польша вполне может занять ту территорию, которая ранее была ее, то есть Восточные Кресы, Западную Украину".