"Данная провокация должна усилить эффект от того скандала, который западные средства массовой информации, западные политики подняли вокруг якобы залета российских дронов на территорию Польши и падение этих самых дронов. Конечная цель этой провокации - подтолкнуть европейское мнение к выводу о том, что единственная мера защиты от взлетающих российских дронов и от переходящих через границу диверсионно-разведывательных групп - это создание на территории Украины некой буферной зоны, где будут размещены польские и натовские силы противовоздушной обороны и военно-полицейские формирования. И вот под этой легендой Польша вполне может занять ту территорию, которая ранее была ее, то есть Восточные Кресы, Западную Украину".