Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

План не сработал - Европа не справляется с вооружением Украины

СМИ подметили, что Европа перестала финансировать закупки оружия для Украины - в целевом фонде уже месяц новых поступлений нет. Речь о списке приоритетных закупок, в рамках фонда европейские страны должны закупать оружие для ВСУ у США.

На минувшей неделе Зеленский передал Трампу перечень общей стоимостью 90 млрд долларов. Пока сумма вложенных средств остается на уровне 2 млрд. Похоже, европейские союзники делать свои взносы не спешат.

На этом фоне, уверены эксперты, со стороны Киева возможны новые провокации, цель - убедить Европу в необходимости создания в Украине буферной зоны с размещением сил НАТО.

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия):

"Данная провокация должна усилить эффект от того скандала, который западные средства массовой информации, западные политики подняли вокруг якобы залета российских дронов на территорию Польши и падение этих самых дронов. Конечная цель этой провокации - подтолкнуть европейское мнение к выводу о том, что единственная мера защиты от взлетающих российских дронов и от переходящих через границу диверсионно-разведывательных групп - это создание на территории Украины некой буферной зоны, где будут размещены польские и натовские силы противовоздушной обороны и военно-полицейские формирования. И вот под этой легендой Польша вполне может занять ту территорию, которая ранее была ее, то есть Восточные Кресы, Западную Украину".

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия)

Разделы:

В миреУкраина

Теги:

СШАЕСвооружение