Коррупция стала национальной характеристикой Прибалтики. В начале августа 2025 года правительство Литвы ушло в отставку из-за серии журналистских расследований, в которых утверждалось, что компании, связанные с премьером, получали льготные кредиты.

Незадолго до отставки литовского правительства комитет Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) направил в Генпрокуратуру жалобу относительно еще действовавшего министра обороны Довиле Шакалене.

В той жалобе утверждалось, что Шакалене поручила руководству второго департамента оперативной службы, военной полиции и Сил специальных операций обеспечить круглосуточную защиту ее собственного дома. Она утверждала, что ее преследуют и могут вломиться.

Иными словами, министр обороны и занималась обороной, но не национального, общего для всех дома, а собственного - за госсчет.

Примечательно, что чуть ранее литовская военачальница сетовала, что она активно выступает за увеличение расходов на оборону до 5 % ВВП для всех стран НАТО, а многие страны альянса с подобным расточительством не согласны.

В порыве негодования госпожа Шакалене даже назвала столь любимое всеми прибалтийскими лимитрофами НАТО "неблагополучной семьей". Это дало повод экспертам предположить, что госпожа министр попросту проецирует на политику собственный жизненный опыт. Попытка же обеспечить охрану своего дома сразу тремя спецслужбами также вполне укладывалась в такое предположение и очень походила на банальное казнокрадство.

Все более озабочена безопасностью, а потому обуяна большой военной истерией и маленькая Эстония. Ее правительство решило даже включить красный свет "зеленой повестке" - еще одному коньку ЕС, и перенаправить средства, предназначенные для борьбы с изменением климата, на оборонительные нужды.

Но вместо борьбы с изменениями климата Эстонию ждет не столько упрочнение собственной безопасности, сколько усиление коррупции. В начале августа основателя крупного эстонского фонда помощи Украине обвинили за хищение средств, которые жертвовали волонтеры.

Выяснилось, что эта НКО отправляла гумпомощь Украине при посредничестве компании IC Construction, применявшей солидные наценки, превысившие в итоге 400 тыс. евро.

А в начале года эстонская прокуратура обвинила экс-главу еще одного НКО, с названием под стать ильфопетровским "Рогам и копытам", "Институт инфографики и эргономики" в краже 213 тыс. евро, собранных для ВСУ.

А вот в Латвии и мошенничество с коррупцией посолиднее выходят. Здесь упрощенные условия для частного извоза, введенные в знак показной солидарности с украинскими беженцами, привели к развитию теневого сектора и росту мошенничества в сфере такси.

Тем более, что в 2023 автотранспортная дирекция Латвии начала выдавать карточки водителя такси без фотографий. В итоге латыши, у которых аннулированы местные права, стали приобретать украинские на теневом рынке, а украинцы, давно живущие в Латвии по виду на жительство, стали массово записываться "беженцами", чтобы таксовать на упрощенных условиях.

Собственно, именно у Латвии худшая позиция среди стран Балтии по степени восприятия казнокрадства. Привыкли, должно быть, и уже толком и не замечают его.

Факт Страна набрала 59 баллов из 100 по Индексу восприятия коррупции 2024 года, составленному службой Transparency International. При этом исторический максимум коррупции пришелся в Латвии на 2023 год.

Именно тогда ее премьер-министр Кришьянис Кариньш изрек: "Коррупция - это чума, унаследованная со времен оккупации".