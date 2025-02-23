Латвия ужесточает визовый режим с Беларусью и Россией

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Латвия ужесточает порядок выдачи виз для граждан Беларуси и России. Срок действия прежнего приказа истекает 5 марта.

В новом акте указывается, что визы могут получить лица, являющиеся членами семей граждан Латвии, Швейцарии, стран ЕС и Европейской экономической зоны, а также работники МИД. Кроме того, посещение страны предусмотрено с гуманитарными целями.

Более мягкие ограничения наложены на белорусов. Помимо вышеуказанных категорий лиц разрешено посещать Прибалтийскую республику работникам сферы транспортных и пассажирских перевозок, членам грузовых или технических экипажей и морякам.