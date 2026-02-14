3.72 BYN
Почему легализация мигрантов в Испании грозит новым кризисом ЕС
Испания намерена легализовать 800 тыс. иммигрантов. Главное условие - пересечь границу страны до 31 декабря 2025 года и находиться на территории не менее 5-6 месяцев.
Еврокомиссия уже сказала, что с решением Мадрида не очень довольна. К этому мнению присоединились Каталония, Барселона. И их понять можно, ведь тема достаточно скользкая. Сегодня мигранты приедут в Мадрид, а завтра захотят посмотреть Париж. И надо понимать, что цифра 800 тыс., которая озвучивается, предположительная, потому что никто не знает, сколько этих мигрантов сейчас находится на территории страны. Сколько людей с лодками, в какой-то момент осознав, что окошко возможностей открыто, ринется в Испанию, чтобы потом раствориться на территории Евросоюза.
И не будем забывать о количестве потомства. Если в 2026 году в Испании находятся 800 тыс., то через пять лет их сколько будет? Полтора, два миллиона?
Даже статистика показывает, что самым популярным именем в отдельных европейских городах является Мохаммед. На самом деле это ведь о многом говорит в контексте происходящего в Европейском союзе. Еще раньше достаточно активно поднимался вопрос по восстановлению границ внутри ЕС. Уже поляки с немцами границу восстанавливали, Италия устанавливала. Французы тоже временно это делали. Все понимают, что сейчас эти люди с ВНЖ из Испании просто хлынут в Европейский союз.
Недавно один из богатейших людей Джим Рэтклифф заявил в интервью, что Соединенное Королевство колонизировали мигранты. То есть он сказал, что колонизация пошла в обратную сторону.
А в Лондоне даже зафиксировали, около 35 % миллионеров за последний год продали жилье и уехали из Лондона, потому что там небезопасно жить. И это уже тенденция среди многих европейцев. Причем интересно, что в этой ситуации мэрами, например, в Лондоне, избирают представителей миграционного сообщества, которые смогли легализоваться.
Тут можно вспомнить и о теории "Великого замещения", суть которой в том, что белое население Европы заменяют мигрантами.
Эва Влардингербрук, голландский политический обозреватель:
"Теория "Великого замещения" больше не теория, а реальность. И что интересно в этом замещении, так это то, что власть имущие либо отрицают его существование, либо, признавая его, говорят, что это хорошо. Что коренное европейское население скоро перестанет быть большинством на своём континенте".
