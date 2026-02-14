Почему легализация мигрантов в Испании грозит новым кризисом ЕС

Испания намерена легализовать 800 тыс. иммигрантов. Главное условие - пересечь границу страны до 31 декабря 2025 года и находиться на территории не менее 5-6 месяцев.

Еврокомиссия уже сказала, что с решением Мадрида не очень довольна. К этому мнению присоединились Каталония, Барселона. И их понять можно, ведь тема достаточно скользкая. Сегодня мигранты приедут в Мадрид, а завтра захотят посмотреть Париж. И надо понимать, что цифра 800 тыс., которая озвучивается, предположительная, потому что никто не знает, сколько этих мигрантов сейчас находится на территории страны. Сколько людей с лодками, в какой-то момент осознав, что окошко возможностей открыто, ринется в Испанию, чтобы потом раствориться на территории Евросоюза.

И не будем забывать о количестве потомства. Если в 2026 году в Испании находятся 800 тыс., то через пять лет их сколько будет? Полтора, два миллиона?

Популярные имена в европейских городах news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83e4f737-d932-4e09-bab4-8333af09743c/conversions/9650f90b-5a92-4c92-8b0d-83ac3f2dee6d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83e4f737-d932-4e09-bab4-8333af09743c/conversions/9650f90b-5a92-4c92-8b0d-83ac3f2dee6d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83e4f737-d932-4e09-bab4-8333af09743c/conversions/9650f90b-5a92-4c92-8b0d-83ac3f2dee6d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83e4f737-d932-4e09-bab4-8333af09743c/conversions/9650f90b-5a92-4c92-8b0d-83ac3f2dee6d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Даже статистика показывает, что самым популярным именем в отдельных европейских городах является Мохаммед. На самом деле это ведь о многом говорит в контексте происходящего в Европейском союзе. Еще раньше достаточно активно поднимался вопрос по восстановлению границ внутри ЕС. Уже поляки с немцами границу восстанавливали, Италия устанавливала. Французы тоже временно это делали. Все понимают, что сейчас эти люди с ВНЖ из Испании просто хлынут в Европейский союз.

Недавно один из богатейших людей Джим Рэтклифф заявил в интервью, что Соединенное Королевство колонизировали мигранты. То есть он сказал, что колонизация пошла в обратную сторону.

Джим Рэтклифф заявил, что Соединенное Королевство колонизировали мигранты news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c1a5cb9-0670-4212-b5d4-28cd1da8c83a/conversions/eb923bc4-91bd-49ed-a08f-fd0e8bc64f8e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c1a5cb9-0670-4212-b5d4-28cd1da8c83a/conversions/eb923bc4-91bd-49ed-a08f-fd0e8bc64f8e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c1a5cb9-0670-4212-b5d4-28cd1da8c83a/conversions/eb923bc4-91bd-49ed-a08f-fd0e8bc64f8e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c1a5cb9-0670-4212-b5d4-28cd1da8c83a/conversions/eb923bc4-91bd-49ed-a08f-fd0e8bc64f8e-xl-___webp_1920.webp 1920w

А в Лондоне даже зафиксировали, около 35 % миллионеров за последний год продали жилье и уехали из Лондона, потому что там небезопасно жить. И это уже тенденция среди многих европейцев. Причем интересно, что в этой ситуации мэрами, например, в Лондоне, избирают представителей миграционного сообщества, которые смогли легализоваться.

Тут можно вспомнить и о теории "Великого замещения", суть которой в том, что белое население Европы заменяют мигрантами.

Эва Влардингербрук, голландский политический обозреватель:

"Теория "Великого замещения" больше не теория, а реальность. И что интересно в этом замещении, так это то, что власть имущие либо отрицают его существование, либо, признавая его, говорят, что это хорошо. Что коренное европейское население скоро перестанет быть большинством на своём континенте".