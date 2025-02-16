Почему после звонка Трампа Путину западным элитам пришлось выслушать выговор о демократии

Слова белорусского лидера сегодня сбываются. По сути, Трамп, как новый шериф в Европе, по крайней мере так это выглядит, пытается навести порядок. Сколько шуму наделал сначала сам звонок Путину, а уже после посланники из США, которые устроили самую настоящую показательную порку всего руководства ЕС.

И это с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности. Ежегодный форум на этот раз вышел сенсационным. Мировые СМИ пестрят громкими заголовками, журналисты разбирают на цитаты заявления сильных мира сего, а эксперты делают прогнозы, что же дальше. Впрочем, главный итог очевиден - коллективного Запада больше нет, теперь каждый сам за себя. Идеологический разлом старых элит в ЕС с новыми в США уже не скрыть.

В "незалежной", естественно, паника. Спонсоры ссорятся, значит, поддержки не видать. Хотя за Украину и так уже все решили, причем без Украины. Но обо всем по порядку.

В Кремле зазвонил телефон, и стартовала новая глава в мировой политике. Спустя 3 года две ведущие ядерные державы возобновляют диалог. Владимир Путин и Дональд Трамп говорили полтора часа. Судить о тоне беседы можно со слов самого американского лидера, который тут же выложил пост в соцсети.

Дональд Трамп, президент США:

"Мы оба размышляли о великой истории наших наций и о том, что мы так успешно сражались вместе во Второй мировой войне. Мы говорили о сильных сторонах наших наций и о большой выгоде, которую мы когда-нибудь получим от совместной работы. Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей, происходящих в войне России и Украины".

Затем прозвучало традиционно более сдержанное, но не менее информативное мнение из Москвы.

"Диалог был конструктивный, рабочий и достаточно откровенный", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По сути, Россия и США официально дали старт урегулированию украинского кризиса, анонсировали личные контакты лидеров и даже их взаимные визиты в Вашингтон и Москву. Но прежде встреча на нейтральной территории, как позже сообщили СМИ, в Саудовской Аравии. Туда, к слову, уже отправилась американская делегация для подготовки. Высокопоставленные лица обеих стран встретятся в Эр-Рияде уже на следующей неделе. И эти новости поразили разом всех сторонников войны до победного конца сильнее любого "Орешника". А ударная волна от этого, безусловно, взрывного политического события раскалила докрасна ленты информагентств и соцсетей.

"Теперь это мир Путина и Трампа. В ходе телефонного разговора, который Трамп назвал продуктивным, он и Путин договорились, что соответствующие команды немедленно приступят к переговорам. Если это так, то это большая победа для Путина", - пишет The Telegraph.

"Отношения США с Европой уже никогда не будут прежними после разговора Трампа с Путиным. Американский век Европы закончен. Два геополитических столкновения в среду изменят трансатлантические отношения", - сообщает CNN.

В Европе давно боялись диалога Трампа с Путиным, а после беседы настаивают на участии в переговорах по Украине, пишет Politico. США даже не уведомили европейских союзников о предстоящем разговоре, накаляет обстановку Bloomberg. Дерзко и недипломатично высказываются в Лондоне.

"Эти ублюдки собираются сделать это" - министерство обороны Великобритании в шоке от того, что Трамп и Путин начинают переговоры о прекращении войны в Украине", - пишет "Экономик".

Не без иронии реагируют на информационную бомбу в Москве.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"Меня поразило то, что сейчас весь мир пришел в какое-то оцепенение и рассматривает состоявшийся телефонный разговор и сообщения об этом телефонном разговоре как нечто из ряда вон выходящее. Вот до чего довели себя сотрудники администрации Джо Байдена во главе со своим президентом".

А пока Путин и Трамп жали руки через океан, в Европе разгорались настоящие страсти. Политики Старого Света, оправившись от первого шока, привычно надули щеки и решили сотрясти воздух грозными заявлениями. Совместное от глав МИД Германии, Франции, Польши, Италии, Испании и Британии о готовности усилить поддержку Украины и всеми силами защищать ее независимость. При этом, правда, допустили идею мирных переговоров, которую ранее категорически отвергали. Внезапно переобулся даже генсек НАТО Рютте.

"Мы все хотим мира в Украине. Нам необходимо убедиться, что Украина находится в наилучшем положении, когда начнутся мирные переговоры о будущем этого конфликта", - сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

На деле же фактически обвиняя нынешнюю администрацию США в "предательстве" Киева и отречении от общих западных ценностей, европейские политики в то же время жаждут, чтобы их тоже пригласили к обсуждению будущего Украины. Но их мнение уже, похоже, никого не интересует. Унизительный "приговор" европейской политике вынес венгерский премьер.

"Лидеры Евросоюза и институтов ЕС сидят, как трусливые кролики в борозде, словно ожидая своей участи. Но у трусливых кроликов нет будущего. Мы сидим, как перед змеей, ожидая, что сделает американский президент. И это худшее, что мы можем сделать", - подчеркнул премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Стоит отметить, что время для старта диалога Россия - США было выбрано идеально - как раз перед саммитом НАТО в Брюсселе и конференцией по безопасности в Мюнхене. Помощь Киеву была в приоритете обеих встреч, но информационная бомба внесла свои коррективы. У министра обороны ФРГ Писториуса, который только начал готовиться к войне с Россией, буквально личное горе.

"К сожалению, администрация Трампа уже сделала публичные уступки Путину еще до начала переговоров", - сказал министр обороны Германии Борис Писториус.

В Мюнхене же в первый день творил информационную повестку вице-президент США Джей Ди Вэнс, который устроил европейским лидерам настоящую публичную порку. Отчитал за цензуру, за отмену выборов в Румынии и даже обвинил европейские власти в постоянном игнорировании проблем своих граждан.

"Угроза, которая меня больше всего беспокоит по поводу Европы, это не Россия, не Китай, не любой другой внешний деятель. Меня волнует угроза изнутри, отступление Европы от некоторых ее важнейших ценностей, которые она разделяет с США", - высказался вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Одним словом, дал понять, что коллективного Запада больше нет. Каждый теперь сам за себя. Идеологический разлом старых элит в ЕС с новыми в США уже не скрыть.

Ответ уже на следующий день дал Штатам Шольц. Канцлер ФРГ осудил Трампа за переговоры с Россией без его участия. Объяснил тем, что главное - это выступить единым фронтом в вопросе того, что Запад (здесь теперь читай Европа) готов поддерживать Украину. И даже призвал не допустить победы России в конфликте.

"Победа России или распад Украины не приведут к установлению мира. Напротив, это еще больше поставит под угрозу мир и стабильность в Европе и за ее пределами. Мир может быть только в том случае, если суверенитет Украины будет обеспечен, поэтому мы никогда не поддержим навязанный Украине мир", - заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Европа теперь вовсю пытается вести свою политическую игру в преддверии начала переговоров по Украине. Вначале экстренное совещание глав МИД стран ЕС на полях конференции. А уже завтра экстренный саммит лидеров Евросоюза. Пока преобладает воинственная риторика и призывы обеспечить продолжение военных действий Украиной. Доходит и до абсурдных заявлений.

"Что касается России и Украины, разница в том, что российское гражданское население не гибнет. То есть российские дети и женщины не гибнут. Гибнут солдаты на чужой территории. Все хотят мира, но они понимают, что когда ты оккупирован, на словах все говорят про мир, но это не означает, что человеческие жертвы закончатся. И вот над этим нам надо работать", - сказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

В Украине же царит паника. То, что Вашингтон в Киеве никогда не видел равного игрока, давно понятно. Но теперь отброшены даже иллюзии. Для Зеленского это, конечно же, удар. За годы президентства Байдена он поверил в собственную исключительность и от этого так просто не избавиться. Зеленский смело запрещает Трампу проводить без него переговоры, ехать в Москву на 9 Мая. И вишенка на торте - заявляет, что Украина никогда не примет сделки, которая совершится без его участия. Но за Киев уже все решили.

На что пойдет киевский режим, пока не ясно. Теоретически загнанная в угол крыса способна на самые ужасные поступки. Тем более что Украине Штаты уже и счет выставили - "незалежная" должна отдать американцам оставшиеся полезные ископаемые, которые стоят в два раза больше, чем так называемая военная помощь. И здесь стоит вспомнить, что около 30 % всей территории Украины сегодня не принадлежит Киеву (ее уже купили). И это что касается земель. А ведь еще есть ресурсы. В бытность шоуменом Зеленский много шутил на политические темы, вызывая смех у украинской публики, которая тогда и представить себе не могла, что скоро будет совсем не до смеха.