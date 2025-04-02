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Почему уровень интеллекта человечества сильно упал и причем тут думскроллинг
Человечество сильно отупело за последние 15 лет, и это, на секунду, говорят исследователи.
С 2010 года средний показатель интеллекта по миру рухнул до рекордно низких отметок, большинство людей не в состоянии мыслить логически и концентрироваться на каких-либо делах. Например, 25 % взрослых в большинстве развитых стран не могут решить простые математические задачки. Сильно растет и число совершеннолетних, которые не способны сфокусироваться на одном предмете. Почти половина подростков совсем не читают книги, ведь они не видят в этом смысла.
Ученые полагают, что все это происходит из-за думскроллинга.
Факт
Думскроллинг (или думсерфинг) - бесконечное листание ленты "легкого" контента и роликов в соцсетях.
Этот процесс буквально засоряет мозг, заставляя его отказываться от развития. На фоне этого президент США Дональд Трамп подписал указ о ликвидации Министерства образования. Исходя из официальной информации, Штаты тратят больше денег на одного ученика, чем любая другая страна, однако они занимают почти последнее место по уровню успеваемости - 70 % восьмиклассников не владеют на достаточном уровне ни чтением, ни математикой. А неофициально мы бы отметили следующее: нет смысла тратить деньги на образование своих граждан, если тебе бесплатно поставляют мигрантов, на образование которых тратились другие. В качестве вишенки на торте слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, которая поделилась мыслью о том, кто спас Францию и весь мир от нацистов.
Кэролайн Ливитт:
"Нет, мы не вернем Франции Статую Свободы. И я бы посоветовала этому неназванному французскому политику невысокого ранга помнить, что лишь благодаря США французы сейчас не говорят на немецком языке. Они должны быть очень признательны за это нашей великой стране".
Трамп теряет терпение. Почему Украина может не выжить. Что стало причиной интеллектуальной деградации человечества за последние 15 лет. Как в Испании сквоттеры-мигранты вламываются в квартиры и начинают жить там на законных обстоятельствах, а владелец вынужден оплачивать коммунальные услуги. Об этом и не только смотрите в "Трендах".