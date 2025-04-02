Почему уровень интеллекта человечества сильно упал и причем тут думскроллинг

Человечество сильно отупело за последние 15 лет, и это, на секунду, говорят исследователи.

С 2010 года средний показатель интеллекта по миру рухнул до рекордно низких отметок, большинство людей не в состоянии мыслить логически и концентрироваться на каких-либо делах. Например, 25 % взрослых в большинстве развитых стран не могут решить простые математические задачки. Сильно растет и число совершеннолетних, которые не способны сфокусироваться на одном предмете. Почти половина подростков совсем не читают книги, ведь они не видят в этом смысла.

Ученые полагают, что все это происходит из-за думскроллинга.

Факт Думскроллинг (или думсерфинг) - бесконечное листание ленты "легкого" контента и роликов в соцсетях.

Этот процесс буквально засоряет мозг, заставляя его отказываться от развития. На фоне этого президент США Дональд Трамп подписал указ о ликвидации Министерства образования. Исходя из официальной информации, Штаты тратят больше денег на одного ученика, чем любая другая страна, однако они занимают почти последнее место по уровню успеваемости - 70 % восьмиклассников не владеют на достаточном уровне ни чтением, ни математикой. А неофициально мы бы отметили следующее: нет смысла тратить деньги на образование своих граждан, если тебе бесплатно поставляют мигрантов, на образование которых тратились другие. В качестве вишенки на торте слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, которая поделилась мыслью о том, кто спас Францию и весь мир от нацистов.

Кэролайн Ливитт:

"Нет, мы не вернем Франции Статую Свободы. И я бы посоветовала этому неназванному французскому политику невысокого ранга помнить, что лишь благодаря США французы сейчас не говорят на немецком языке. Они должны быть очень признательны за это нашей великой стране".