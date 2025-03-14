Почему визит Президента Беларуси в Россию - это важная часть мирных мировых процессов?

Эксперты и гости "Клуба редакторов" оценили, у кого из лидеров какие карты на руках, кто с кем играет или сражается за Киев? Почему сегодня так выросло в цене качество союзников, эффективность интеграций, а больше всего - способность независимости от западных диктатур.