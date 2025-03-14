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Почему визит Президента Беларуси в Россию - это важная часть мирных мировых процессов?
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3.132025-03-14T18:56:45.000000Z00
Большая политика. Почему визит Президента Беларуси в Россию - это важная часть мирных мировых процессов?
Эксперты и гости "Клуба редакторов" оценили, у кого из лидеров какие карты на руках, кто с кем играет или сражается за Киев? Почему сегодня так выросло в цене качество союзников, эффективность интеграций, а больше всего - способность независимости от западных диктатур.
А также почему развязка конфликта так сильно зависит от ситуации "на земле". Мнение экспертов по войне и миру в "Клубе редакторов".