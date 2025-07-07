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Почему во Франции с поста может уйти четвертый премьер-министр за 2 года
В западных странах сегодня что ни опрос, то, мягко говоря, удивительные цифры. Социологи фиксируют тотальное недовольство властью. Что весьма логично: привычный уровень благополучной жизни дает все большую трещину, а вместе с ней катится вниз и популярность заигравшихся в войну премьеров и президентов.
У французов, например, не задалось с премьер-министрами. Пятая республика переписывает политические рекорды. За 2024 год с поста ушли три человека. Четвертый - Франсуа Байру - приступил к работе в середине декабря и уже имеет просто катастрофический рейтинг. Им недовольны 80 % избирателей.
Политик ассоциируется у французов с бездействием, и он также остается в центре скандала вокруг сокрытия сексуального насилия над учениками в престижной католической школе Нотр-Дам-де-Беттарам, указывает институт.
Прежний премьер - Мишель Барнье - провел на своем посту менее трех месяцев. Он предлагал кардинально урезать социальный бюджет. В конце 2024 года во Франции бушевал политический кризис. Национальное собрание выразило Барнье вотум недоверия. Его правительство стало самым недолговечным в истории страны.
В который раз упал и рейтинг Эммануэля Макрона. Положительно лидера страны оценивают лишь 23 % опрошенных. В то время как 77 % им недовольны.
Политический тупик Евросоюза: почему все больше граждан недовольны работой правительства? Рейтинги ниже плинтуса и вереница отставок. Кризис доверия и экономические провалы. Кто находится на вершине антирейтинга, как отвлекают общество от проблем и насколько правящая верхушка далека от народа? Ответы на эти вопросы вы узнаете в "Понятной политике".