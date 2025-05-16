Почему Западная Европа так старается затянуть конфликт в Украине. Зеленский и компания только говорят о мире, а вот поступки свидетельствуют совершенно о другом.

Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают резонансные переговоры в Стамбуле. Состав делегаций, повестка, аргументы - чего можно ожидать от первого раунда после такого длительного перерыва? И о чем шептались представители Франции, Великобритании, Польши и Украины накануне важной встречи?