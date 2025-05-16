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Почему западная Европа так старается затянуть конфликт в Украине
Почему Западная Европа так старается затянуть конфликт в Украине. Зеленский и компания только говорят о мире, а вот поступки свидетельствуют совершенно о другом.
Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают резонансные переговоры в Стамбуле. Состав делегаций, повестка, аргументы - чего можно ожидать от первого раунда после такого длительного перерыва? И о чем шептались представители Франции, Великобритании, Польши и Украины накануне важной встречи?
А также парад Победы здравого смысла. Европа не усвоила уроки Второй мировой. Придется делать работу над историческими ошибками. Все подробности - в "Клубе редакторов". Смотрите новый выпуск сразу после "Панорамы".