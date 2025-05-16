Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Почему западная Европа так старается затянуть конфликт в Украине

Почему Западная Европа так старается затянуть конфликт в Украине. Зеленский и компания только говорят о мире, а вот поступки свидетельствуют совершенно о другом.

Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают резонансные переговоры в Стамбуле. Состав делегаций, повестка, аргументы - чего можно ожидать от первого раунда после такого длительного перерыва? И о чем шептались представители Франции, Великобритании, Польши и Украины накануне важной встречи?

А также парад Победы здравого смысла. Европа не усвоила уроки Второй мировой.  Придется делать работу над историческими ошибками. Все подробности - в "Клубе редакторов". Смотрите новый выпуск сразу после "Панорамы".

Клуб редакторов