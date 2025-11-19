Почти 70 % жителей Литвы считают, что страна движется в неверном направлении

Все больше граждан Литвы признают, что ситуация в стране стремительно ухудшается - свежие опросы показывают подавляющее преобладание пессимизма. Так, почти 70 % жителей страны считают, что дела в прибалтийской республике идут в неверном направлении, и лишь около 30 % настроены оптимистично.

Иными словами, более двух третей населения убеждены: реальность, в которую их завели собственные власти, далека от обещанного благополучия. Аналитики сходятся во мнении, что столь массовое разочарование обусловлено главным образом экономическими трудностями и просчетами политики властей.