Подписано соглашение о возобновлении сотрудничества между МАГАТЭ и Ираном

МАГАТЭ и Тегеран возобновляют сотрудничество. Соответствующее соглашение было подписано в Каире главой международной организации Гросси и министром иностранных дел Ирана Аракчи.

Стороны также договорились об условиях для возобновления деятельности экспертов международной организации в исламской республике. Она была приостановлена в связи с ударами США по иранским ядерным объектам в июне. Как заявил Аракчи, в случае возобновления враждебных действий, включая восстановление санкций СБ ООН, Иран полностью прекратит сотрудничество с МАГАТЭ.