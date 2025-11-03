3.68 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
Поезд снес автовоз с десятками машин в Техасе - все автомобили разбиты
Автор:Редакция news.by
Поезд на полном ходу снес автовоз с десятками машин в американском штате Техас, все автомобили разбиты. Машинист подавал сигналы, но избежать столкновения было невозможно. Удар был настолько мощным, что платформу с машинами протащило по путям, а сами авто разлетелись в стороны.
О пострадавших не сообщается. По словам очевидцев, водитель тягача успел покинуть кабину за секунды до удара. Железнодорожное движение было временно приостановлено, ведется расследование.