Поезд снес автовоз с десятками машин в Техасе - все автомобили разбиты

Поезд на полном ходу снес автовоз с десятками машин в американском штате Техас, все автомобили разбиты. Машинист подавал сигналы, но избежать столкновения было невозможно. Удар был настолько мощным, что платформу с машинами протащило по путям, а сами авто разлетелись в стороны.