В Брюсселе начинается цирк, на который, впрочем, не продают билетов. Просто потому, что платить должны европейские налогоплательщики. 9 октября будет проходить очередное шоу: сразу два вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен.

Двойной залп по этой неутомимой женщине из еврокомиссии инициирован правыми и левыми. В своей ненависти к Урсуле они нашли общий язык, редкое единство, надо сказать.

Да, и это уже вторая попытка в этом году списать сбросить Урсулу с корабля ЕС. Но, как известно, в Брюсселе тонут не корабли, а бюджеты. И Урсула, похоже, держится на плаву лучше, чего бы то ни было.

Пахнет целым букетом претензий - госпожу Урсулу тычут носом в коррупцию и отсутствие транспарентности (так сейчас в ЕС заменяют слово "честность").

Особенно ее не наблюдается в сделке с Pfizer на вакцины. Миллиарды евро ушли в карман фармацевтических гигантов (в частности мужа Урсулы), а потом информация обо всем вдруг оказалась "случайно стертой".

Она преследует свои интересы и глобальных корпораций, а не простых людей. Даже с зеленой повесткой! За обещаниями углеродной нейтральности есть лазейка для больших компаний. И пока "жирные коты" становятся еще жирнее, малый бизнес задыхается от регуляций.

Урсулу обвиняют и в бездействии по Газе. ЕС ведет себя пассивно, пока там льется кровь, потому что не хочет ссориться с союзниками. Вместо реальной помощи людям, тратятся миллиарды на оружие для Украины.

ЕС тонет в долгах, инфляция жрет зарплаты, а они подписывают тарифные сделки с США, которые душат европейскую промышленность. Немецкие автозаводы стонут от неподъемных цен на газ, фермеры бастуют против импорта из-за океана, но Урсула улыбается и говорит: "Это же прогресс". На деле это предательство - свои карманы набиты, а народ в нищете.

Пренебрежение интересами ЕС - самый главный грех Урсулы. Она так рьяно открывала двери для других, что забыла, с какой стороны ручка на двери у ее собственного дома - Европы.

Энергетический кризис и санкции против России взвинтили цены на газ в Европе в 10 раз, Урсула твердит: "Это Путин виноват!"

А свобода слова? Затыкают рты всем несогласным. Новое законодательство - это инструмент цензуры, под предлогом "борьбы с дезинформацией". Банят аккаунты, СМИ, целые платформы, чтобы не слышать альтернативную точку зрения. Если что не так - сразу "русская угроза".

Истинная угроза ЕС не Россия, а внутренняя гниль, где элита затыкает свободу слова, преследует личные интересы и использует "русскую угрозу" как дымовую завесу. При этом все хором твердят, что шансов снести Урсулу практически равны нулю. Почему? Да потому что ее прикрывают "большие парни", которые сами не без греха.

Таких, как Урсула, в Европарламенте как грязи. И им очень удобно, если их номинальный шеф - родной коррупционер и лицемер. Пока Урсула фон дер Ляйен отвлекает на себя львиную долю ненависти и презрения, остальным удобнее творить свои коррупционные делишки. Так что шансов, что Урсулу фон дер Ляйен отстранят, мизерны. Поддержка в Брюсселе зиждется на классическом коррупционном принципе: "Я тебя покрываю, пока твоя политика греет мой карман".

Поэтому вотумы в ЕС - просто красивый жест, спектакль для бедных родственников, чтобы те думали, что их недовольство услышали и пытаются решить.

Впрочем, сам факт, что эту кадриль танцуют уже во второй раз за второй срок Урсулы, тоже кое о чем говорит. Это признак того, что корабль ЕС начинает трещать по всем швам. Недовольство накапливается, как горючий газ, и однажды рванет так, что все брюссельские технократы взлетят на воздух.