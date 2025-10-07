3.68 BYN
"Политические дрожжи" Запада: как муниципальные выборы в Грузии попытались превратить в переворот
Муниципальные выборы в Грузии 4 октября, которые изначально казались рутинной кампанией по избранию мэров городов, обернулись хаосом: массовыми протестами на проспекте Руставели, попыткой штурма президентского дворца Орбелиани и столкновениями с полицией.
О том, как обыденные выборы превратились в "четвертую попытку революции" за последние годы, рассказал депутат Палаты представителей Олег Дьяченко.
Как наблюдатель на парламентских выборах в Грузии 2024 года, он уверен: за хаосом стоят внешние силы, стремящиеся расшатать "независимый курс" правящей партии "Грузинская мечта".
"То, что сегодня происходит в Грузии, эти политические безобразия являются ничем иным, как очередной попыткой цветной революции, которую попытались устроить представители радикальных оппозиционных группировок, более того, скажу, экстремистских сил при поддержке Запада", - заявил Олег Дьяченко.
По его словам, любые выборы в Грузии - будь то парламентские или муниципальные - становятся поводом для радикалов, чтобы "расшатать законную власть" и изменить политический курс страны.
Правящая партия "Грузинская мечта", по мнению депутата, реализует независимый курс, ориентированный на "старых, добрых партнеров" еще со времен Советского Союза.
На муниципальных выборах 4 октября партия получила поддержку во всех 64 муниципалитетах, что подтверждает ее популярность среди избирателей. "Выборы прошли демократично, прозрачно, - подчеркнул Олег Дьяченко, вспоминая свой опыт наблюдателя в 2024 году. - Я присутствовал на 12 избирательных участках в Тбилиси, и нигде, подчеркиваю, ни на одном из участков не было зафиксировано каких-либо нарушений действующего законодательства".
Однако спустя несколько дней после оглашения результатов начались дестабилизационные процессы. В 2025 году сценарий повторился: победа "Грузинской мечты" спровоцировала протесты, которые быстро переросли в радикальные действия.
"Идут попытки крайне радикальных действий, связанных и со штурмом президентского дворца, и с ввозом оружия, боеприпасов", - отметил депутат.
По данным грузинской госбезопасности, за акциями стоят не только местные оппозиционеры, но и "украинские спецслужбы", организовавшие схроны со взрывчаткой и провокаторов в толпе.
Протестующие, вышедшие на Руставели, заявляли о борьбе за "свободную, независимую Грузию". Однако, как замечает Олег Дьяченко, их действия вызывают вопросы: как можно выходить за свободную, независимую Грузию, держа в руках флаг Соединенных Штатов?
"А сам слоган "Мирное свержение власти"? Фактически вооруженные боевики штурмуют президентский дворец, нападают на представителей сил правопорядка и заявляют, что это мирные протесты", - подчеркнул депутат.
По его мнению, основная масса грузин выступает за стабильность, экономическое развитие и добрососедские отношения с традиционными партнерами, а не за хаос.
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе неоднократно заявлял, что Запад пытался втянуть Грузию в войну с Россией, обещая "всеобъемлющую поддержку", но страна устояла.
Численность протестов оказалась ниже ожиданий: вместо 500 тыс. на улицы вышли около 40 тыс. человек. Правоохранительным органам удалось "охладить пыл" радикалов с помощью спецсредств, предотвратив захват дворца.
Олег Дьяченко называет организаторов протестов "политическими дрожжами" - скрытыми силами, которые вызывают "процесс активного политического брожения".
"За спинами рядовых протестующих действовали спецслужбы, подготовленные боевики, которые прибыли из-за рубежа", - заявил он. По его словам, целью было не просто выразить недовольство, а "совершить государственный переворот".
Грузия остается ключевым "кавказским узлом" для Запада из-за ее геополитического положения рядом с Ираном и другими странами.
"Присутствие европейцев и американцев здесь будет под любым предлогом, - отметил депутат. - И любые выборы и значимые политические мероприятия они будут использовать для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Грузии и привести к власти тот политический режим, который будет проводить западную политику".
Следующие парламентские выборы в Грузии намечены на 2028 год. Но Олег Дьяченко сомневается, что страна сможет "пожить спокойно" ближайшие два с половиной года: "Пока Грузия под руководством политической партии "Грузинская мечта" проводит независимый политический курс в интересах всего грузинского народа, глобалисты будут стремиться к тому, чтобы расшатать этот политический режим".
По его словам, Запад продолжит использовать СМИ, неправительственные организации и структуры, "выросшие на дрожжах господина Сороса и других спонсоров дестабилизационных процессов".
Однако грузинская власть, если она останется "консолидированной и единой", способна противостоять этим вызовам. "Грузинская политическая власть, защищающая свои национальные интересы, устоит и будет противодействовать любым цветным революциям", - уверен депутат.