Политический кризис: Мерц собрал кризисное совещание членов правящей коалиции
В Берлине разразился политический кризис. Для его предотвращения накануне поздно вечером немецкий канцлер Фридрих Мерц собрал кризисное совещание членов правящей коалиции.
По информации Bild, повесткой мероприятия стали политические промахи канцлера и его фракции: приостановка военного экспорта в Израиль, а также споры внутри руководства страны относительно назначений судей конституционного суда. Ранее прекращение поставок вооружений Тель-Авиву вызвало шквал критики в адрес Мерца, поскольку политик не объяснил однопартийцам причину своего решения.
Касательно назначений судей стоит сказать, что спор разгорелся вокруг кандидатуры Брозиус-Герсдорф. Ее уличили в плагиате в докторской диссертации и, как заявляется, в излишнем либерализме.
