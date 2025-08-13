Политический кризис: Мерц собрал кризисное совещание членов правящей коалиции

В Берлине разразился политический кризис. Для его предотвращения накануне поздно вечером немецкий канцлер Фридрих Мерц собрал кризисное совещание членов правящей коалиции.

По информации Bild, повесткой мероприятия стали политические промахи канцлера и его фракции: приостановка военного экспорта в Израиль, а также споры внутри руководства страны относительно назначений судей конституционного суда. Ранее прекращение поставок вооружений Тель-Авиву вызвало шквал критики в адрес Мерца, поскольку политик не объяснил однопартийцам причину своего решения.

Касательно назначений судей стоит сказать, что спор разгорелся вокруг кандидатуры Брозиус-Герсдорф. Ее уличили в плагиате в докторской диссертации и, как заявляется, в излишнем либерализме.